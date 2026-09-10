Более 11,7 миллиона: в Самаре выявили занижение таможенных платежей

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При декларировании импортной продукции самарская организация не отразила в таможенной стоимости расходы на разработку и проектирование изделий — эти затраты напрямую относились к производству товаров. В результате пошлина была рассчитана неверно.