В ночь на 9 сентября над Самарской областью сбивались БПЛА

Над территорией Самарской области в ночь на 9 сентября сбивались украинские БПЛА, сообщает Министерство обороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 8 сентября до 8.00 мск 9 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 596 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - указывается в сообщении.

Режим беспилотной опасности действует на территории Самарской области с 4 часов 9 сентября. О его отмене пока не сообщалось.