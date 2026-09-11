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Происшествия

БПЛА попал в здание территориального избиркома в Самарской области

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Украинский беспилотник попал в здание, в котором находится одна из территориальных избирательных комиссий Самарской области. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, пишет life.ru.

По словам Памфиловой, никто не пострадал, бюллетени не повреждены. Других подробностей не приводится.

Напомним, в ночь на 11 сентября регион подвергся атаке БПЛА. Госпитализирован один человек.

 

 

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