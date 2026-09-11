БПЛА попал в здание территориального избиркома в Самарской области

Украинский беспилотник попал в здание, в котором находится одна из территориальных избирательных комиссий Самарской области. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, пишет life.ru.

По словам Памфиловой, никто не пострадал, бюллетени не повреждены. Других подробностей не приводится.

Напомним, в ночь на 11 сентября регион подвергся атаке БПЛА. Госпитализирован один человек.