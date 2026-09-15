В Октябрьске осудили женщину, напавшую на четверых соседей

В Октябрьске суд вынес приговор 38‑летней местной жительнице, чье нетрезвое поведение и агрессия привели к уголовному делу за нанесение побоев, причинивших физическую боль, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел в мае 2026 г. в одном из многоквартирных домов города. По данным суда, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, спровоцировала конфликт с соседями. В ходе ссоры она поочередно напала на четверых человек. Она сдавливала соседям органы дыхания и наносила удары по разным частям тела, причинив им физическую боль.
Важно, что у женщины уже была судимость за нанесение побоев, поэтому ее действия квалифицировали по более строгой части статьи.
С учетом позиции прокурора суд назначил фигурантке наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Это означает, что осужденной придется соблюдать ряд ограничений (например, не покидать место жительства в определенное время, не выезжать за пределы муниципалитета без разрешения и регулярно отмечаться в надзорном органе), но при этом она не будет изолирована от общества.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон