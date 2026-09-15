В Октябрьске осудили женщину, напавшую на четверых соседей

В Октябрьске суд вынес приговор 38‑летней местной жительнице, чье нетрезвое поведение и агрессия привели к уголовному делу за нанесение побоев, причинивших физическую боль, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в мае 2026 г. в одном из многоквартирных домов города. По данным суда, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, спровоцировала конфликт с соседями. В ходе ссоры она поочередно напала на четверых человек. Она сдавливала соседям органы дыхания и наносила удары по разным частям тела, причинив им физическую боль.

Важно, что у женщины уже была судимость за нанесение побоев, поэтому ее действия квалифицировали по более строгой части статьи.

С учетом позиции прокурора суд назначил фигурантке наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Это означает, что осужденной придется соблюдать ряд ограничений (например, не покидать место жительства в определенное время, не выезжать за пределы муниципалитета без разрешения и регулярно отмечаться в надзорном органе), но при этом она не будет изолирована от общества.

Приговор пока не вступил в законную силу.