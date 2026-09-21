Быстрая сделка в интернете обернулась для самарца потерей денег

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40‑летний мужчина, занятый в строительной сфере, нашел на одном из онлайн‑сервисов объявление с привлекательной ценой на автомобильные колеса. В личной переписке продавец прислал фотографии товара и пообещал быструю отправку транспортной компанией, но поставил жесткое условие: 100% предоплата. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области