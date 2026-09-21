"Единая Россия" набирает более 56% на выборах в Самарскую губернскую думу

"Единая Россия" набирает более 56,89% на выборах в Самарскую губернскую думу. Опубликованы данные подсчета 97,42 % протоколов участковых избирательных комиссий.

Второй результат у КПРФ - 17,04%, третий - у партии "Новые люди" - 8,03%. ЛДПР набрала 7,4%, "Справедливая Россия" - 3,39%, "Партия пенсионеров" - 2,45%. Худший результат у "Коммунистов России" - 2,04%.