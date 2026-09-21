"Единая Россия" набирает более 56% на выборах в Самарскую губернскую думу

"Единая Россия" набирает более 56,89% на выборах в Самарскую губернскую думу. Опубликованы данные подсчета 97,42 % протоколов участковых избирательных комиссий.
Второй результат у КПРФ - 17,04%, третий - у партии "Новые люди" - 8,03%. ЛДПР набрала 7,4%, "Справедливая Россия" - 3,39%, "Партия пенсионеров" - 2,45%. Худший результат у "Коммунистов России" - 2,04%.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.