18 сентября явка избирателей на выборах в Самарской области составила 25,45%

Явка в Самарской области в первый день голосования на 20:00 18 сентября составила 25,45%.

В Самаре — это 17,76% от общего числа избирателей. В Тольятти — 17,30%. В малых городах Самарской области проголосовали 31,58% избирателей, сообщает облизбирком.

Традиционно самый высокий показатель явки показали жители сельских районов. Здесь проголосовали около 41,41% избирателей.

В регионе проходит голосование за кандидатов в Государственную думу и Самарскую губернскую думу. Избирательные участки будут работать три дня (18, 19 и 20 сентября) с 8:00 до 20:00.

На территории Самарской области открылись 1728 избирательных участков. Сведения об избирательных участках можно найти на сайте ЦИК России.