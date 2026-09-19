18 сентября явка избирателей на выборах в Самарской области составила 25,45%

Явка в Самарской области в первый день голосования на 20:00 18 сентября составила 25,45%.
В Самаре — это 17,76% от общего числа избирателей. В Тольятти — 17,30%. В малых городах Самарской области проголосовали 31,58% избирателей, сообщает облизбирком.
Традиционно самый высокий показатель явки показали жители сельских районов. Здесь проголосовали около 41,41% избирателей.
В регионе проходит голосование за кандидатов в Государственную думу и Самарскую губернскую думу. Избирательные участки будут работать три дня (18, 19 и 20 сентября) с 8:00 до 20:00.
На территории Самарской области открылись 1728 избирательных участков. Сведения об избирательных участках можно найти на сайте ЦИК России.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.