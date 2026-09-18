Уполномоченный по правам людей с инвалидностью проверила доступность избирательных участков

Уполномоченный по правам людей с инвалидностью в Самарской области Екатерина Куприянова посетила избирательные участки и Центр общественного наблюдения. Она оценила, насколько обеспечена безбарьерная среда для маломобильных групп населения, а также обеспечена прозрачность электорального процесса.

Екатерина Куприянова лично протестировала маршруты движения и оценила качество доступной среды на избирательном участке № 3032, расположенном в школе № 26 на 5-й Просеке. Участок полностью адаптирован для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья: оборудован пологий и удобный пандус с поручнями, название образовательного учреждения продублировано шрифтом Брайля, на полу нанесены тактильные индикаторы для ориентирования незрячих и слабовидящих граждан, а также размещена тактильная схема первого этажа. В помещении для голосования предусмотрено специальное место, позволяющее сделать выбор сидя.

"Пандус, по которому мы идём, удобен не только для людей с инвалидностью. Есть исследования на тему того, что если рядом поставить пандус и лестницу, то большее количество людей будет идти именно по пандусу, потому что это проще и безопаснее", — отметила Екатерина Куприянова.

Председатель участковой избирательной комиссии № 3032 Максим Свечников подчеркнул, что комфорт на участках создается для того, чтобы каждый гражданин мог беспрепятственно повлиять на свое будущее. А для тех, кто по состоянию здоровья не может посетить участок, предусмотрена процедура голосования на дому.

Сама Екатерина Куприянова ранее в этот день уже проголосовала на участке, к которому она прикреплена. По ее словам, самарцы демонстрируют высокую гражданскую активность. Избиратели отмечают, что участие в голосовании — это важный вклад в будущее страны.

Также уполномоченный по правам людей с инвалидностью посетила Центр общественного наблюдения, где организован круглосуточный мониторинг с прямыми видеотрансляциями со всех избирательных участков региона.

"На самом деле, работа масштабнейшая. Это очень интересно и очень важно, что мы можем в реальном времени посмотреть, что происходит на каждом из участков, как оснащён каждый из участков и в том числе, сколько на них избирателей", — прокомментировала Екатерина Куприянова.

Круглосуточный мониторинг в Центре общественного наблюдения продлится до полного завершения подсчета голосов и подведения итогов голосования.