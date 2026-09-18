В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу

Сегодня, в первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов Самарской губернской думы восьмого созыва, начал работу Центр общественного наблюдения Самарской области.

На площадке регионального центра "Мой бизнес" (Самара, ул. Молодогвардейская, 211) развернут зал на 22 рабочих места для видеонаблюдателей и большой мультиэкран с прямыми трансляциями практически из всех уголков Самарской области. Круглосуточный мониторинг продлится до завершения процедуры подсчета голосов.

За трансляциями следят видеонаблюдатели, прошедшие подготовку, организованную Общественной палатой Самарской области. Большинство из них — студенты юридических специальностей. Их задача — отслеживать ситуацию на избирательных участках в режиме реального времени и оперативно передавать информацию в ЦОН для правовой оценки.

На избирательных участках в дни голосования будут присутствовать более 6500 наблюдателей, среди них более 1700 — общественные наблюдатели. Они обеспечивают контроль на всех 1 728 постоянно действующих и 16 временных избирательных участках. На каждой площадке организованы видеонаблюдение или видеофиксация. Данные с камер поступают в ЦОН, и каждый видеонаблюдатель в режиме реального времени может следить за происходящим на избирательных участках региона.

"Все три дня голосования в ЦОН работают члены Общественного штаба и Экспертного клуба. Юридическая группа анализирует обращения, поступающие с участков, и дает правовую оценку. Если на участке возникает спорная ситуация, наблюдатель фиксирует ее, передает в ЦОН для дальнейшей работы. Так выстраивается единая цепочка: участок — ЦОН — реакция", — рассказал председатель Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области Павел Покровский.

Член Общественного штаба, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического института Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева, профессор Виктор Полянский акцентирует внимание на значении наблюдения как института, обеспечивающего легитимность выборов.

"Общественное наблюдение на выборах — это не просто форма контроля, а один из ключевых институтов, обеспечивающих легитимность избирательного процесса. Его ценность не сводится к фиксации нарушений. В первую очередь оно выполняет превентивную функцию: сам факт присутствия независимых наблюдателей дисциплинирует всех участников процесса — от членов комиссий до представителей кандидатов. Кроме того, наблюдение — это механизм верификации, который позволяет обществу самостоятельно убедиться в том, что голоса граждан учтены, а процедура соответствовала закону. Общественное наблюдение становится мостом между гражданами и властью, снижая риск необоснованных подозрений и укрепляя культуру участия. Именно поэтому наблюдение — это не про недоверие, а про ответственность", — подчеркнул ученый-правовед.

Для участия в работе ЦОН необходимо подать заявку по телефону 8 (846) 337-49-27 или на e-mail: opso63@yandex.ru.

Кроме того, продолжает работу Общественная горячая линия связи с избирателями: тел.: 8 (846) 33-77-555 или 8 (846) 33-77-600, с 8:00 до 20:00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Напомним, что в Самарской области проходит Единый день голосования — 18, 19 и 20 сентября. Жители региона выбирают депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов Самарской губернской думы восьмого созыва.