Общественные наблюдатели подтвердили отсутствие нарушений на выборах в Самарской области

В Самарской области подвели итоги общественного наблюдения в Единый день голосования 2025 года.

Эта избирательная кампания отмечена высокой конкуренцией. Только в Самаре на 37 мандатов Думы городского округа претендовали 185 кандидатов. Несмотря на большую конкуренцию и активную агитацию партий, выборы прошли в спокойном режиме.

"У нас в Самарской области не зафиксировано ни одного нарушения", - подчеркнул председатель Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами, член Общественной палаты РФ Павел Покровский.

12, 13 и 14 сентября в регионе состоялись выборы депутатов в Думы городских округов Самара, Кинель, Октябрьск, Жигулевск, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск, дополнительные выборы депутатов Думы городского округа Тольятти и депутатов Собраний представителей городских и сельских поселений в 27 муниципальных районах.

В июне Общественной палатой Самарской области был сформирован Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В его состав вошли 17 человек, среди которых представители Общественной палаты региона, Уполномоченного по правам человека, Нотариальной и Торгово-промышленной палат, Палаты адвокатов Самарской области, средств массовой информации, Ассоциации ветеранов СВО и ведущие эксперты в области избирательного права.

"Мы подписали соглашения с пятью региональными отделениями политических партий о сотрудничестве, что очень важно. У каждой из них цель - победить, а у нас - чтобы выборы были честными и законными. Значит, политические партии нам, как Общественной палате, доверяют в части независимого общественного наблюдения за выборами. Также были соглашения с некоммерческими организациями. Значит, Общественная палата в этом смысле выполняет свою основную задачу - консолидацию гражданского общества", - отметил председатель Общественной палаты Самарской области, академик РАН Виктор Сойфер.

Общественные наблюдатели контролировали соблюдение избирательного законодательства на каждом из 1390 УИКов, открытых в городах и районах Самарской области. В режиме онлайн они направляли сообщения с избирательных участков на "Карту сообщений" федеральной Ассоциации "Независимый общественный мониторинг".

"Информацию о ходе избирательного процесса мы получали не только в дни голосования, но и о выдвижении кандидатов, периоде агитации, регистрации кандидатов. Грубых нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов в регионе, не было. Проделана большая работа со стороны избирательных комиссий и Общественного штаба", - заявил председатель Ассоциации НОМ, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

"Случаев, когда было бы доказано какое-то серьезное правонарушение, повлекшее за собой отмену либо признание результатов недействительными, нет, - сказал сопредседатель регионального Общественного штаба, профессор Самарского университета Виктор Полянский. - Важно, что люди доверяют избирательной системе. И отсутствие серьезных обращений - это тоже показатель, который мы определяем как легитимность, то есть доверие. Таким образом, результаты голосования приведут к формированию легитимных органов местной власти".