На новогодних каникулах в Самаре ограничат запуск салютов

С 30 декабря 2025 года по 12 января 20026 года в Самаре будет действовать особый противопожарный режим. Соответствующий проект постановления подготовили в городской администрации.

Согласно документу, в период действия особого противопожарного режима на территории города ограничат использование пиротехнических изделий бытового назначения выше 2 класса опасности. К ним относятся салюты, ракеты, фестивальные шары.

Запуск такой пиротехники будет запрещен:

в местах проведения культурно-развлекательных, спортивных и иных новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей (50 и более человек);

на территории массовых гуляний (парки, скверы, площади и иные общественные пространства);

в ходе работы новогодних комплексов (усадьба Деда Мороза, арт-объектов, аттракционов, спортивный городок "Самара в движении. Зима", елочных комплексов, общественного питания, инсталляций).

Для контроля выполнения требований пожарной безопасности в Самаре организуют патрулирование территорий. Отвечать за это будут администрации районов.

В прошлом году в Самарской области в целом запрещали использование бытовой пиротехники выше 2 класса опасности в новогодние праздники, за исключением специальных площадок, которые определяли главы муниципалитетов.