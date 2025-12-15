16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На новогодних каникулах в Самаре ограничат запуск салютов "События. Вызовы. Общество": в Самарской области открылось новое музейно-дискуссионное пространство Строительство набережной за пивзаводом и ГРЭС опять перенесли На Мехзаводе образовались водопады из-за прорыва трубы: видео В Самарской области продлили ограничение движения на трассе М-5

Общество

На новогодних каникулах в Самаре ограничат запуск салютов

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 30 декабря 2025 года по 12 января 20026 года в Самаре будет действовать особый противопожарный режим. Соответствующий проект постановления подготовили в городской администрации.

Фото: Архив «ВН»

Согласно документу, в период действия особого противопожарного режима на территории города ограничат использование пиротехнических изделий бытового назначения выше 2 класса опасности. К ним относятся салюты, ракеты, фестивальные шары.

Запуск такой пиротехники будет запрещен:

  • в местах проведения культурно-развлекательных, спортивных и иных новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей (50 и более человек);
  • на территории массовых гуляний (парки, скверы, площади и иные общественные пространства);
  • в ходе работы новогодних комплексов (усадьба Деда Мороза, арт-объектов, аттракционов, спортивный городок "Самара в движении. Зима", елочных комплексов, общественного питания, инсталляций).

Для контроля выполнения требований пожарной безопасности в Самаре организуют патрулирование территорий. Отвечать за это будут администрации районов.

В прошлом году в Самарской области в целом запрещали использование бытовой пиротехники выше 2 класса опасности в новогодние праздники, за исключением специальных площадок, которые определяли главы муниципалитетов. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Фото на сайте

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

В Самаре проходит региональный форум "Герои нашего времени"

В Самаре проходит региональный форум "Герои нашего времени"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал конкурса молодежных медиацентров

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4