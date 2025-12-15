На новогодних каникулах в Самаре ограничат запуск салютов

С 30 декабря 2025 года по 12 января 20026 года в Самаре будет действовать особый противопожарный режим. Соответствующий проект постановления подготовили в городской администрации.
Согласно документу, в период действия особого противопожарного режима на территории города ограничат использование пиротехнических изделий бытового назначения выше 2 класса опасности. К ним относятся салюты, ракеты, фестивальные шары.
Запуск такой пиротехники будет запрещен:
- в местах проведения культурно-развлекательных, спортивных и иных новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей (50 и более человек);
- на территории массовых гуляний (парки, скверы, площади и иные общественные пространства);
- в ходе работы новогодних комплексов (усадьба Деда Мороза, арт-объектов, аттракционов, спортивный городок "Самара в движении. Зима", елочных комплексов, общественного питания, инсталляций).
Для контроля выполнения требований пожарной безопасности в Самаре организуют патрулирование территорий. Отвечать за это будут администрации районов.
В прошлом году в Самарской области в целом запрещали использование бытовой пиротехники выше 2 класса опасности в новогодние праздники, за исключением специальных площадок, которые определяли главы муниципалитетов.
Последние комментарии
