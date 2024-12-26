На новогодние праздники в Самаре введут противопожарный режим

Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым на период новогодних и рождественских праздников в регионе будет установлен особый противопожарный режим.

Особый противопожарный режим продлится почти месяц и будет действовать с 27 декабря по 20 января.

На это время в области введут запрет на использование бытовой пиротехники выше 2 класса опасности, за исключением специальных площадок. Их определят главы городов и муниципальных районов, сельских поселений.

На время режима будет организовано патрулирование территорий "в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности", а также — круглосуточные дежурства добровольных пожарных команд. Продажа пиротехники в не отведенных для этого местах будет пресечена.