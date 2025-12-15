"Мое решение было простым": жители Самарской области вступают в мобилизационный резерв

Илья — потомственный казак. Когда узнал о формировании мобилизационного резерва Самарской области, отправился в военкомат. Решение было принято просто: пройти обучение на сборах и встать на защиту своего региона.

"Прошел медкомиссию, предоставил весь пакет документов, получил положительное решение и подписал контракт. Да, звучит основательно. Но настоящего мужчину это не должно пугать. Это наш регион, наш город. Мы должны его защищать. Смотреть со стороны, читая в сводках о налетах вражеских БПЛА, о пострадавших, для меня неприемлемо. Это мой гражданский, мужской долг и мое решение было простым. Я встану на защиту, получу специальные знания и навыки, чтобы отражать воздушные атаки и защищать свою землю", — рассказывает Илья.

Перед отправлением на сборы было время завершить все неотложные дела, провести время с семьей, а с понедельника — на сборы.

"Важно, что сборы будут проходить в соответствии с современными требованиями, ведь тактика ведения боя в последнее время очень изменилась. После теоретической части идет отработка навыков на практике. Что вижу своими главными задачами? Соблюдать дисциплину, выполнять приказы командиров, участвовать во всех учениях на полигоне, фиксировать весь материал, пройти этот этап с честью, проявить себя и выполнять поставленные задачи точно и четко: защищать объекты критически важной инфраструктуры на территории Самарского региона. Чтобы враг не смог причинить ущерб инфраструктуре нашего региона", — подчеркнул мужчина.

"Резервисты будут проходить службу в своем регионе и не подлежат отправке в зону СВО или заграницу. Спектр их задач не ограничивается подавлением БПЛА. Резервисты также могут привлекаться к противодиверсионным мероприятиям или патрулировать местность, прилегающую к объектам критической инфраструктуры", — сообщают в военном комиссариате Самарской области.

"Для казака большая честь участвовать и в учениях, и в боях", — говорит Илья.

Напомним, участники резерва проходят обучение и сборы продолжительностью до 2 месяцев, с сохранением постоянного места работы и заработной платы. На период сборов резервистам обеспечивается: бесплатное трехразовое питание, обмундирование, медобслуживание, бесплатный проезд к месту проведения сборов и обратно, денежная компенсация за наем жилья. Кроме того, для заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве в Самарской области предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.

"Важность задачи понимает руководство региона. Из областного бюджета губернатор поручил выплачивать тем, кто вступил в мобрезерв, по 100 тысяч рублей. Мы идем туда не за деньги, но эта дополнительная поддержка тоже важна", — отмечает Илья.