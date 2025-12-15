Шоу "Щелкунчик на льду" в Самаре перенесли на год

Организатор шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром" заявил о том, что показы в Самаре будут перенесены на год.

"Уважаемые Зрители! К сожалению, осуществить проведение нескольких мероприятий шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром" в заявленные даты не представляется возможным по организационно-техническим причинам. Показы сеансов шоу будут перенесены на новые даты. Время сеансов останется без изменений. Все билеты действительны!" - сообщили в ООО "Ледовые сезоны".

Информация о новых датах и порядке возврата денежных средств будет опубликована на официальном сайте организатора до 25 декабря 2025 года.

На сайте уже размещена информация о том, что показы шоу в Самаре состоятся 19 и 20 декабря 2026 года в ДС им. Высоцкого.