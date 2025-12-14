Трасса М-5 в Самарской области вновь закрыта из-за метили

В Самарской области временно ограничено движение на участке трассы М-5 "Урал" для маршрутного и грузового транспорта.

14 декабря с 13:00 в Самарской области временно ограничено движение маршрутных и грузовых транспортных средств на участке км 98 — км 129 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Оренбург, информирует ФКУ "Поволжуправтодор".

Причина ограничения - сильный снег, метель, ограниченная видимость.

Ограничение действует до 15 декабря, 7:00. Срок может быть продлен, если неблагоприятные погодные условия сохранятся, сообщает пресс-служба минтранспорта Самарской области.

На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, находящихся в ведении Самарской области, ограничений движения нет.