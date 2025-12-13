Кампус могли перенести от "Самара Арены" к Ботаническому саду

Генеральный директор АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области" Армен Аракелян рассказал, что рассматривалась возможность строительства межвузовского кампуса в географическом центре Самары.

"Мы рассматривали студенческий проект "Студенческий квартал" в районе Ботанического сада — там сконцентрированы корпуса университетов и общежития. Есть здание недостроенного архива на ул. Гая, 40. Была идея реконструировать или снести это здание и создать здесь новый учебно-лабораторный корпус, а на территории кампуса Самарского университета им. Королева и через Московское шоссе на территории кампуса Самарского медицинского университета, на свободных земельных участках построить гостиницу (в терминологии проекта кампуса общежитие — это гостиница). Мы убивали двух зайцев одним выстрелом. Во-первых, в городскую среду помещали кампус, во-вторых, на территории университетов создавали новые объекты. Это было бы удобно для всех, но значительно сложнее в реализации", - сообщил Армен Аракелян в интервью Волга Ньюс.

В итоге оптимальным был признан вариант размещения кампуса около стадиона "Самара Арена". Среди факторов, обусловивших окончательный выбор в пользу этой площадки, была возможность на новой территории создать полностью современную научно-образовательную среду.

"Идея кампуса — сделать что-то новое, действительно современное и значимое. Это видно из того, как у нас проходят совещания, как федеральный Минобрнауки требователен. Все кампусы должны соответствовать стандарту инновационной среды, утвержденному Минобрнауки. Этим стандартом задаются все параметры, от качества отделочных материалов до сутевых вопросов. Дробление кампуса мешает соблюдению этих стандартов, эффект размывается", - пояснил руководитель Дирекции кампуса.

Также, по его словам учитывались существующий плотный трафик в освоенной части города и тот факт, что большая часть населения Самары при этом живет между кампусом и студенческим кварталом около Ботанического сада: "Существует транспортная проблема — студенты утром едут в вузы, вечером из них, внося свой вклад в и без того насыщенный трафик. А если добавить к этому кампус, где будут регулярно проходить мероприятия, в том числе крупные, то проблема усугубится".

"Плюс, городу надо развиваться. И размещение кампуса около "Самара Арены" — это еще и градостроительный шаг, позволяющий разгрузить город и сформировать новую точку роста. И наконец, в заявке Самарской области, которая изначально прошла отбор, были представлены объекты вокруг кампуса. Идея заключалась в том, что вместе с запуском кампуса вокруг появятся новый жилой район, а также спортивная, социальная и коммерческая инфраструктура", - назвал Армен Аракелян еще два фактора, повлиявших на выбор площадки под кампус.

Напомним, кампус будет состоять из учебно-лабораторного корпуса с технопарком, гостиничного комплекса, физкультурно-оздоровительного комплекса, испытательного полигона. Рядом также планируется построить жилой район "Беспилотный" с социальной и спортивной инфраструктурой. По последним данным, строительство кампуса начнется в 2026 г., ввод в эксплуатацию намечен на 2030 год.