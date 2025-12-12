К "Самара Арене" могут проложить вторую трамвайную линию

В район стадиона "Самара Арена" могут построить еще одну трамвайную линию. Такое решение прорабатывается для обеспечения транспортной доступности кампуса, который появится рядом со стадионом.

Пути могут проложить через ул. Дальнюю с ул. Демократической или ул. Ташкентской, рассказал в интервью Волга Ньюс генеральный директор АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области" Армен Аракелян.

Он также отметил, что необходимо переделать действующую линию, идущую вдоль Московского шоссе: "Первое, что надо сделать, - модернизировать ту трамвайную линию, которая уже есть, чтобы повысить скорость движения трамвая по ней. Мы можем в пять раз увеличить количество вагонов, но от этого не будет толку, если они будут ехать медленно".

Напомним, в 2023 г. было подписано концессионное соглашение о строительстве межвузовского кампуса между правительством региона и "ПроШколой" (дочерней структурой ВЭБ.РФ). Кампус планировалось построить к 2027 году. Стоимость проекта оценивалась в 39,9 млрд рублей. В сентябре этого года стало известно о том, что проектом займется другой концессионер.

Изначально планировалось, что кампус будет иметь направленность на информационные технологии. Весной 2025 г. появилась информация о пересмотре концепции. В итоге было принято решение, что основным направлением станут беспилотные роботизированные комплексы.

Кампус будет состоять из учебно-лабораторного корпуса с технопарком, гостиничного комплекса, физкультурно-оздоровительного комплекса, испытательного полигона. Рядом также планируется построить жилой район "Беспилотный" с социальной и спортивной инфраструктурой.

По последним данным, строительство кампуса начнется в 2026 году. Ввести его в эксплуатацию должны в 2030 году.