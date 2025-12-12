К "Самара Арене" могут проложить вторую трамвайную линию

В район стадиона "Самара Арена" могут построить еще одну трамвайную линию. Такое решение прорабатывается для обеспечения транспортной доступности кампуса, который появится рядом со стадионом.
Пути могут проложить через ул. Дальнюю с ул. Демократической или ул. Ташкентской, рассказал в интервью Волга Ньюс генеральный директор АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области" Армен Аракелян.
Он также отметил, что необходимо переделать действующую линию, идущую вдоль Московского шоссе: "Первое, что надо сделать, - модернизировать ту трамвайную линию, которая уже есть, чтобы повысить скорость движения трамвая по ней. Мы можем в пять раз увеличить количество вагонов, но от этого не будет толку, если они будут ехать медленно".
Напомним, в 2023 г. было подписано концессионное соглашение о строительстве межвузовского кампуса между правительством региона и "ПроШколой" (дочерней структурой ВЭБ.РФ). Кампус планировалось построить к 2027 году. Стоимость проекта оценивалась в 39,9 млрд рублей. В сентябре этого года стало известно о том, что проектом займется другой концессионер.
Изначально планировалось, что кампус будет иметь направленность на информационные технологии. Весной 2025 г. появилась информация о пересмотре концепции. В итоге было принято решение, что основным направлением станут беспилотные роботизированные комплексы.
Кампус будет состоять из учебно-лабораторного корпуса с технопарком, гостиничного комплекса, физкультурно-оздоровительного комплекса, испытательного полигона. Рядом также планируется построить жилой район "Беспилотный" с социальной и спортивной инфраструктурой.
По последним данным, строительство кампуса начнется в 2026 году. Ввести его в эксплуатацию должны в 2030 году.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.