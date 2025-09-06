Кампус у "Самара Арены" будет строить новый концессионер

Самарский межвузовский кампус, который планируется создать около стадиона "Самара Арена", будет строить новый концессионер. Об этом 5 сентября сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Федорищев.

О новой концепции глава региона доложил по ВКС заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко. По словам губернатора, сейчас решаются организационные вопросы, включая смену концессионера и утверждение планировочных решений.

Специализироваться же кампус будет не на информационных технологиях, как изначально планировалось, а на беспилотных роботизированных комплексах.

"Мы полностью переосмыслили его [кампуса] идею. Определили специализацию кампуса — беспилотные роботизированные комплексы. И это отвечает стратегическим задачам нашей страны. Детально проработали концепцию и вышли на новый уровень, разделив ее на четыре логических этапа, которые решают вопросы комплексного подхода к созданию инфраструктуры. Кроме учебно-лабораторного и гостиничного комплексов, будем проектировать физкультурно-оздоровительный комплекс и испытательные полигоны для беспилотных систем", - написал губернатор.

Завершить проект планируется до 2030 года.

Напомним, концессионное соглашение между правительством региона и "ПроШколой" (дочерней структурой ВЭБ.РФ) было подписано на Питерском международном экономическом форуме в 2023 году. Кампус планировалось построить к 2027 году. Стоимость проекта оценивалась в 39,9 млрд рублей. Весной 2025 г. появилась информация, что концепция кампуса пересматривается.