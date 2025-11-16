Защищали инфраструктуру: в ПГУТИ прошел всероссийский турнир по кибербезопасности

13 и 14 ноября Самара приняла финал соревнований «Кибер Код 2025», в котором приняли участие студенты из 12 вузов России. Команды прошли отборочный этап, который состоялся 11-12 октября в онлайн-формате. Теперь же ребята очно собрались в Самаре, чтобы проверить свои навыки по программированию и защите информации.

В этом году Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики проводит "Кибер Код" во второй раз. Идея организовать такой турнир возникла исходя из сегодняшних реалий.

"Наш современный мир — это уже интернет вещей. А следующий этап — это интернет всего. Когда у нас любое домашнее устройство уже подключено к интернету, будь то умная колонка, или, в перспективе, умные холодильники. Все эти устройства — это уже программированные устройства. А они уже, естественно, так или иначе связаны с безопасностью. Поэтому мы решили провести соревнования, в которых были бы совмещены задачи по программированию и кибербезопасности", — рассказал ректор ПГУТИ Вадим Ружников.

По его словам, в этом году география турнира стала значительно шире: приехали команды из столичных городов, а также из городов с традиционно сильными ИТ-вузами.

В финал вышли следующие команды:

DUCKERZ (СПбПУ, Санкт-Петербург);

Team8 (КВВУ, Краснодар);

N0_captur3_flag? : _(НИУ ВШЭ, Москва);

Bad_Rabb1ts (КрУ МВД РФ, Краснодар);

[KNRTU] k1b (КНИТУ, Казань);

KAIb (КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева, Казань);

Cicada (ПвГУС, Тольятти);

Papanya Offensive (НИТУ МИСИС, Москва);

1337ww (ОГУ, Оренбург);

NullMelonException (СНИУ, Самара);

jitter_34 (ВолГУ, Волгоград);

DSTU (ДГТУ, Ростов-на-Дону).

Также в соревнованиях приняли участие студенты колледжей и одна школьная команда.

На турнире присутствовали представители будущих работодателей: ПАО Сбербанк, ООО "АйЭсТи", ООО "Открытый код". Это является дополнительной мотивацией для студентов, так как они наглядно видят, для чего учатся, для чего участвуют в таких соревнованиях.

В первый день участники турнира занимались непосредственно решением задач. Каждая команда работала в отдельной аудитории.

Задания для участников включали в себя два крупных блока: программирование и навыки по защите ресурсов, защите информации и всей инфраструктуры в целом. "Сегодня одно без другого не может существовать. Потому что развиваются технологии, искусственный интеллект, развивается в целом отрасль, злоумышленники, к сожалению, тоже не дремлют. Еще ребятам необходимы знания в области сетевого обеспечения", — поделилась информацией декан факультета кибербезопасности и управления ПГУТИ Ирина Поздняк.

В таких соревнованиях студенты участвуют только в командном составе, где у каждого своя специализация. А вместе они могут решать самые различные задачи.

"Я специализируюсь на реверс-инжиниринге и на поиске уязвимостей в различных бинарных файлах", — сообщил студент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Глеб Гранкин. В прошлом году он вместе со своей команды — DUCKERZ — выиграл "Кибер Код". Глеб учится на 3 курсе по направлению "информационная безопасность автоматизированных систем". Молодой человек и его коллеги по команде активно принимают участие не только в "Кибер Коде", но и других аналогичных соревнованиях.

"Во-первых, это тренд нашего общества. Киберпезопасность очень сильно развивается, потребность в ней возрастает с каждым днем из-за того, что все информатизируется, все переходит в цифру — это электронный документооборот и прочее-прочее.

Во-вторых, это очень престижная профессия. Мне очень нравится сама сфера: приходится решать различные сложные задачи, думать, фантазировать и так далее, и так далее. В общем, мне нравится то, чем занимаются люди в этой сфере. Ну и плюс среди молодежи тоже, кстати, быть аля-хакером довольно-таки популярно, как мне кажется", — объяснил Глеб свой интерес к теме.

Во второй день участники турнира пополнили свой багаж знаний во время насыщенного мастер-класса "Кибербез-ликбез", который провели эксперты индустрии. Они рассказали о реальных кейсах из своей практики, познакомили ребят с актуальными трендами рынка и дали советы по построению карьеры в информационной безопасности. Например, представитель ГК "СОЛАР" провел лекцию о современных вызовах кибербезопасности и профессиональном пути в индустрии. А представитель компании "Газинформсервис" проинформировал ребят об OSINT и возможностях разведки из открытых источников.

А затем стали известны победители "Кибер Кода 2025". И вот как выглядит тройка лидеров:

3 место — N0_captur3_flag? : _(НИУ ВШЭ, Москва);

2 место — DUCKERZ (СПбПУ, Санкт-Петербург);

1 место — jitter_34и (ВолГУ, Волгоград).

Специальные призы федерального поекта "Цифровая Россия" получили команды самарского колледжа связи, СНИУ имени С.П. Королева (Самара), КНИТУ-КАИ (Казань), НИТУ МИСИС (Москва).

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.