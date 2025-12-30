В Самарской области опять закрыли для грузовиков подъездную дорогу к Оренбургу

Во вторник, 30 декабря, в Самарской области ввели ограничение движения на подъездной дороге к Оренбургу. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Ограничение действует с 17:30 для маршрутного и грузового транспорта на участке 98 — 129 км (Нефтегорский, Алексеевский и Борский районы).
Причина перекрытия трассы — неблагоприятная погода (сильный снег, метель, ограниченная видимость).
Ориентировочное время окончания ограничения 9:00 31 декабря.
