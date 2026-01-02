Ночью в Самарской области сбито 20 БПЛА

В ночь на 2 января до 8:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Российской Федерации.

Над Самарской областью уничтожено 20 БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

Как сообщают местные жители, более 10 взрывов были слышны в небе над Новокуйбышевском.