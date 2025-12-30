На мэрию Самары подали в суд за отсутствие освещения на трех улицах

Жители Самары подали коллективное обращение в прокуратуру Промышленного района из-за отсутствия стационарного электрического освещения на участках дорог по улицам Краснодонской, Теннисной и Кирова, сообщает региональное надзорное ведомство.

Согласно выписке из ЕГРН, указанные дороги на праве собственности принадлежат муниципальному образованию г. о. Самара.

Прокуратура района на выявленные нарушения отреагировала внесением представления главе областного центра. Однако по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования мер, направленных на устранение нарушений принято не было.

"В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление об обязании городской администрации в течение 12 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда принять меры по подключению уличного освещения на улично-дорожной сети", — уточнили в прокуратуре.

Исковые требования прокурора удовлетворены. После вступления судебного постановления в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его фактическое исполнение.