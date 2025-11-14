В Самаре прошел финал соревнований "Кибер Код 2025" (видео)

Турнир принял на своей площадке Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 13 и 14 ноября.
В Самару съехались команды, которые стали лучшими на отборочном этапе, прошедшем в онлайн-формате.
Подробности — в нашем видеролике.
Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.
Видео: score films, медиацентр ПГУТИ.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу