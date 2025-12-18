Самарская область в числе лидеров по количеству проведенных просветительских мероприятий в 2025 году

В 2025 году в регионе прошло более 1200 просветительских мероприятий, организованных Российским обществом "Знание" при поддержке правительства Самарской области. Участниками лекций, викторин, кинопоказов, интеллектуальных игр стали более 78 тысяч жителей региона.

Под эгидой просветительской организации выступают более 270 лекторов из Самарской области, среди них можно выделить ветеранов СВО, руководителей ведущих вузов региона, представителей исполнительной и законодательной властей, муниципалитетов, педагогов, психологов, представителей духовенства и журналистов. К примеру, в качестве лекторов Общества "Знание" с молодежью региона регулярно встречаются ректоры вузов — Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Владимир Богатырев, Приволжского государственного университета путей Максим Гаранин, Поволжского государственного университета сервиса Любовь Выборнова, врио министра образования Виктор Акопьян, врио министр науки и высшего образования Марк Шлеенков, врио министра спорта Лидия Рогожинская, врио министра туризма Екатерина Матвеева.

Шесть лекторов региона вошли в число победителей Всероссийского конкурса Знание.Лектор. Лучшим просветителем Самарской области и первым в истории региональных наград Знание.Премия стал заместитель директора и учитель обществознания школы № 121 г. Самары Владислав Дерябин, а лучшим просветительским проектом региона стал "Мост поколений", реализуемый Самарским государственным техническим университетом под руководством доцента кафедры "Национальная и мировая экономика" Натальи Крутовой.

В регионе активно реализуются все флагманские проекты Общества "Знание" — Знание.Лекторий, Знание.Герои, Знание.Премия, Знание.Лектор. Лекторы Самарской области всегда поддерживают акции, которые просветительская организация запускает к памятным датам, например, посвященным 80-летию Великой Победы.

Большая работа в регионе велась с родительским сообществом. Так, 28 школ из региона стали победителями второго сезона Конкурса инициатив родительских сообществ и получили денежные премии на реализацию своих проектов в размере от 200 тысяч до двух миллионов рублей.

Самарская область активно включилась в работу по созданию школьных литературных клубов. Они появляются в учебных заведениях благодаря проекту "Чтецкие программы", который реализует общество "Знание" совместно с министерством просвещения РФ по поручению президента Владимира Путина. На сегодня создано 147 таких клубов, где ребята приобщаются к чтению художественной литературы, учатся разбирать и анализировать произведения.

"Сегодня Самарская область по праву считается одним из флагманов просветительского движения. За цифрами лекций — искренний диалог. Масштаб нашей работы — это ответ на огромный запрос общества на знания. При поддержке Правительства области и вузов мы создаем единое просветительское пространство, где лучшие эксперты региона находят свою аудиторию, а проекты федерального уровня получают глубокое региональное наполнение. Именно этот союз позволяет нашим лекторам, настоящим героям и профессионалам, доносить самые важные смыслы до сердца каждого слушателя", — рассказала директор филиала Общества "Знание" в Самарской области Ольга Воронова.

Напомним, летом этого года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев возглавил наблюдательный совет регионального отделения Российского общества "Знание". Региональное подразделение уделяет особое внимание работе со школьниками, их родителями, молодежью, а также с участниками СВО и их семьями. В числе приоритетов — масштабирование интеллектуальных инициатив и пополнение корпуса лекторов.

В рамках проекта Общества "Знание" Самарская область развивает сеть просветительских площадок на базе образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной политики, которые систематически проводят мероприятия — Лекториев. В 2025 году в топ-100 вошли школы № 121 и № 92 Самары, Чапаевский химико-технологический техникум, Технологический колледж имени Н. Д. Кузнецова, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, Тольяттинский государственный университет, Поволжский государственный университет сервиса, а Самарский государственный технический университет занял первое место среди всех просветительских площадок.

Просветительские мероприятия Общества "Знания" стали частью многих региональных событий. Например, Фестиваля традиций "Русский характер", состоявшийся в День народного единства, Молодёжного форума Приволжского федерального округа "иВолга"-2025, Межрегионального мультиформатного фестиваля "ВолгаФест", кинопоказа "Казаки России: Отечество, Вера, Традиции".