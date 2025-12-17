16+
Образование Общество

В Самаре откроют новую школу

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Новая школа на 200 мест появится в Октябрьском районе Самары. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева министерство образования Самарской области и администрация городского округа Самара заключили соглашение, в рамках которого предусмотрено софинансирование из областного бюджета на приобретение муниципалитетом нежилого здания у застройщика ЖК "Сокол". Цель - создание дополнительных мест в самарских общеобразовательных учреждениях.

Фото: министерство образования Самарской области

Здание перейдет в муниципальную собственность в рамках государственной программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области". В новой школе будут расположены учебные кабинеты, два спортивных зала, столовая.

"Планируется, что здание станет вторым корпусом близлежащей школы на 765 человек. Откроем образовательное учреждение в 2026 году", - сказал врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.

В Самарской области принимаются все меры по обеспечению детей доступным образованием на базе государственных и муниципальных образовательных учреждений. До 2030 г. в регионе появится 20 новых общеобразовательных учреждений. Губернатор лично контролирует выполнение этой инициативы, подчеркивая, что каждая новая школа должна стать не просто местом учёбы, а центром развития для микрорайона.

