В Самаре откроют новую школу

Новая школа на 200 мест появится в Октябрьском районе Самары. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева министерство образования Самарской области и администрация городского округа Самара заключили соглашение, в рамках которого предусмотрено софинансирование из областного бюджета на приобретение муниципалитетом нежилого здания у застройщика ЖК "Сокол". Цель - создание дополнительных мест в самарских общеобразовательных учреждениях.
Здание перейдет в муниципальную собственность в рамках государственной программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области". В новой школе будут расположены учебные кабинеты, два спортивных зала, столовая.
"Планируется, что здание станет вторым корпусом близлежащей школы на 765 человек. Откроем образовательное учреждение в 2026 году", - сказал врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.
В Самарской области принимаются все меры по обеспечению детей доступным образованием на базе государственных и муниципальных образовательных учреждений. До 2030 г. в регионе появится 20 новых общеобразовательных учреждений. Губернатор лично контролирует выполнение этой инициативы, подчеркивая, что каждая новая школа должна стать не просто местом учёбы, а центром развития для микрорайона.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу