Сотрудника самарского вуза признали виновным в мошенничестве

В Самаре бывший сотрудник высшего учебного заведения признан виновным в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Следствием и судом установлено, что в период с 2003 г. по 2022 г. фигурант, являясь должностным лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в учебном заведении, устроил в указанную организацию четырех граждан на должности слесарей-сантехников, которые с момента трудоустройства фактически не осуществляли свои должностные обязанности и не посещали рабочее место. Заработную плату работников на общую сумму около 15 млн руб. мужчина обратил в свою пользу.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.