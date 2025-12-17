Сотрудника самарского вуза признали виновным в мошенничестве

В Самаре бывший сотрудник высшего учебного заведения признан виновным в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в период с 2003 г. по 2022 г. фигурант, являясь должностным лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в учебном заведении, устроил в указанную организацию четырех граждан на должности слесарей-сантехников, которые с момента трудоустройства фактически не осуществляли свои должностные обязанности и не посещали рабочее место. Заработную плату работников на общую сумму около 15 млн руб. мужчина обратил в свою пользу.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.