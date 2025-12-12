Житель Самарской области унес из магазина алкоголь, предъявив вместо денег нож

В Приволжском районе осудили грабителя, задержанного за хищение спиртного в магазине, передает ГУ МВД по Самарской области.

По подозрению в совершении из магазина открытого хищения алкоголя полицейские задержали безработного, ранее судимого за имущественные преступления, 43 -летнего жителя Приволжского района.

В ходе расследования полицейские опросили нескольких очевидцев — сотрудников магазина и посетителей. Они рассказали, что злоумышленник, не обращая внимания на требования продавцов, покинул магазин, не оплатив две бутылки водки. При этом мужчина, уходя, показал кассиру предмет похожий на нож.

Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Приволжский районный суд приговорил его к 1 году 6 месяцам исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.