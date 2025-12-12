Житель Самарской области унес из магазина алкоголь, предъявив вместо денег нож

В Приволжском районе осудили грабителя, задержанного за хищение спиртного в магазине, передает ГУ МВД по Самарской области.
По подозрению в совершении из магазина открытого хищения алкоголя полицейские задержали безработного, ранее судимого за имущественные преступления, 43 -летнего жителя Приволжского района.
В ходе расследования полицейские опросили нескольких очевидцев — сотрудников магазина и посетителей. Они рассказали, что злоумышленник, не обращая внимания на требования продавцов, покинул магазин, не оплатив две бутылки водки. При этом мужчина, уходя, показал кассиру предмет похожий на нож.
Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Приволжский районный суд приговорил его к 1 году 6 месяцам исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.