Самарца осудили за махинации с социальным контрактом

В Самаре осудили местного жителя за мошенничество при получении выплат. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В марте 2024 г. обвиняемый решил оформить социальный контракт. Он указал, что планирует заниматься веб-дизайном, и получил 198 тыс. рублей. Однако эти деньги мужчина пустил на погашение своих долгов, а выполнять условия социального контракта не планировал.

Поскольку обвиняемый возместил ущерб, суд назначил ему штраф.