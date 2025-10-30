Житель Самарской области получил более 18 лет колонии за двойное убийство

В Самарской области суд вынес приговор жителю Нефтегорского района, которого обвиняли в двойном убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

6 августа 2024 г. сельчанин выпивал с 45-летним знакомым и его 36-летней сожительницей у женщины дома. В какой-то момент участники застолья поссорились, и обвиняемый набросился с ножом на собутыльников. В результате от полученных ранений потерпевшие скончались.

Суд приговорил мужчину к 18 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничением свободы на полтора года.