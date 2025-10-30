Житель Самарской области получил более 18 лет колонии за двойное убийство

В Самарской области суд вынес приговор жителю Нефтегорского района, которого обвиняли в двойном убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
6 августа 2024 г. сельчанин выпивал с 45-летним знакомым и его 36-летней сожительницей у женщины дома. В какой-то момент участники застолья поссорились, и обвиняемый набросился с ножом на собутыльников. В результате от полученных ранений потерпевшие скончались.
Суд приговорил мужчину к 18 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничением свободы на полтора года.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.