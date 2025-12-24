Экс-депутата Алексея Лудцева оправдали по делу о хищении муниципальных денег

Волжский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело генерального директора МУСПП "Первомайский" и экс-депутата Алексея Лудцева.
Напомним, бывшего депутата собрания представителей сельского поселения Дубовый Умет Волжского района обвиняли в хищении вверенного имущества в крупном размере. По версии следствия, с 28 февраля 2016 г. по 31 января 2024 г. Лудцев сам себе начислял премии, хотя не имел таких полномочий. Общая сумма выплат составила более 3,6 млн рублей.
Однако суд не нашел обязательных признаков состава преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ и посчитал, что нельзя рассматривать как хищение сам по себе факт нарушения порядка премирования в отсутствии регламентирующего нормативного акта администрации района при обоснованном предположении Лудцевым права на вознаграждение. В итоге экс-депутата оправдали с признанием права на реабилитацию.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.