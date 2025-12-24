Экс-депутата Алексея Лудцева оправдали по делу о хищении муниципальных денег

Волжский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело генерального директора МУСПП "Первомайский" и экс-депутата Алексея Лудцева.

Напомним, бывшего депутата собрания представителей сельского поселения Дубовый Умет Волжского района обвиняли в хищении вверенного имущества в крупном размере. По версии следствия, с 28 февраля 2016 г. по 31 января 2024 г. Лудцев сам себе начислял премии, хотя не имел таких полномочий. Общая сумма выплат составила более 3,6 млн рублей.

Однако суд не нашел обязательных признаков состава преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ и посчитал, что нельзя рассматривать как хищение сам по себе факт нарушения порядка премирования в отсутствии регламентирующего нормативного акта администрации района при обоснованном предположении Лудцевым права на вознаграждение. В итоге экс-депутата оправдали с признанием права на реабилитацию.