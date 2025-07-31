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Преступления Происшествия

Экс-депутата Алексея Лудцева отправили под суд

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Его подозревают в начислении себе премий на 3,6 млн рублей.

По версии следствия, Лудцев нарушил закон, пока работал гендиректором муниципального унитарного сельскохозяйственного производственного предприятия "Первомайский" и был депутатом сельского поселения Дубовый Умет Волжского района.

Напомним, учредителем МУСПП "Первомайский" была администрация Волжского района. МУССП было ликвидировано 8 октября 2024 года. В тот же день создано ООО "Первомайский", руководителем которого значится Лудцев, а учредителем - администрация.

По версии СУ СКР по Самарской области, Лудцев мог с 2016 г. по 2024 г. давать указания бухгалтеру о начислении ему премий, минуя процедуру согласования с исполнительными органами муниципальной власти Волжского района. За этот период ему необоснованно выплатили более 3,6 млн руб. в качестве поощрений.

Шло расследование. На имущество Лудцева наложили арест на 12 млн рублей. Сейчас сотрудники СУ СКР по Самарской области направили дело в суд.

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