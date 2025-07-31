Экс-депутата Алексея Лудцева отправили под суд

Его подозревают в начислении себе премий на 3,6 млн рублей.
По версии следствия, Лудцев нарушил закон, пока работал гендиректором муниципального унитарного сельскохозяйственного производственного предприятия "Первомайский" и был депутатом сельского поселения Дубовый Умет Волжского района.
Напомним, учредителем МУСПП "Первомайский" была администрация Волжского района. МУССП было ликвидировано 8 октября 2024 года. В тот же день создано ООО "Первомайский", руководителем которого значится Лудцев, а учредителем - администрация.
По версии СУ СКР по Самарской области, Лудцев мог с 2016 г. по 2024 г. давать указания бухгалтеру о начислении ему премий, минуя процедуру согласования с исполнительными органами муниципальной власти Волжского района. За этот период ему необоснованно выплатили более 3,6 млн руб. в качестве поощрений.
Шло расследование. На имущество Лудцева наложили арест на 12 млн рублей. Сейчас сотрудники СУ СКР по Самарской области направили дело в суд.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы