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Преступления Происшествия

В Волжском районе главу муниципального сельхозпредприятия заподозрили в необоснованном начислении себе премий

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал экс-глава МУСПП "Первомайский" Алексей Лудцев. По версии следствия, он незаконно выписал себе премии больше чем на 4 млн рублей.

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора муниципального унитарного сельскохозяйственного производственного предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). По версии следствия, в период с 2016 г. по 2024 г. обвиняемый давал указания бухгалтеру по внесению в приказы сведений о начислении ему премиальных выплат, минуя установленную процедуру согласования с исполнительными органами муниципальной власти  Волжского района. За указанный период ему необоснованно были выплачены в качестве поощрений более 4 млн 118 тыс. руб.", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

По информации Волга Ньюс, фигурант уголовного дела — Алексей Лудцев. Согласно данным сайта "Избиратель — депутат", он в 2016 г. стал депутатом в Дубовом Умете.

"Трудовую деятельность Алексей Анатольевич начал в 1989 г. помощником бурильщика в Производственном объединении "Красноленинскнефтегаз". После окончания Куйбышевского политехнического института с 1992 г. по 1999 г. работал начальником ЖЭУ-22, а АПЖРП Железнодорожного района г. Самары. В 2000 году окончил Самарский государственный университет и до 2011 г. проработал там на должности главного энергетика, где проявил себя как грамотный специалист, умеющий работать с коллективом. В 2011 г. назначен на должность генерального директора МУСПП "Первомайский", указано на сайте.

Известно, что учредителем МУСПП "Первомайский"  была администрация Волжского района. МУССП было ликвидировано 8 октября 2024 года. В тот же день создано ООО "Первомайский", руководителем которого значится Лудцев, а учредителем — администрация.

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Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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