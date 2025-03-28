В Волжском районе главу муниципального сельхозпредприятия заподозрили в необоснованном начислении себе премий

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал экс-глава МУСПП "Первомайский" Алексей Лудцев. По версии следствия, он незаконно выписал себе премии больше чем на 4 млн рублей.

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора муниципального унитарного сельскохозяйственного производственного предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). По версии следствия, в период с 2016 г. по 2024 г. обвиняемый давал указания бухгалтеру по внесению в приказы сведений о начислении ему премиальных выплат, минуя установленную процедуру согласования с исполнительными органами муниципальной власти Волжского района. За указанный период ему необоснованно были выплачены в качестве поощрений более 4 млн 118 тыс. руб.", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

По информации Волга Ньюс, фигурант уголовного дела — Алексей Лудцев. Согласно данным сайта "Избиратель — депутат", он в 2016 г. стал депутатом в Дубовом Умете.

"Трудовую деятельность Алексей Анатольевич начал в 1989 г. помощником бурильщика в Производственном объединении "Красноленинскнефтегаз". После окончания Куйбышевского политехнического института с 1992 г. по 1999 г. работал начальником ЖЭУ-22, а АПЖРП Железнодорожного района г. Самары. В 2000 году окончил Самарский государственный университет и до 2011 г. проработал там на должности главного энергетика, где проявил себя как грамотный специалист, умеющий работать с коллективом. В 2011 г. назначен на должность генерального директора МУСПП "Первомайский", указано на сайте.

Известно, что учредителем МУСПП "Первомайский" была администрация Волжского района. МУССП было ликвидировано 8 октября 2024 года. В тот же день создано ООО "Первомайский", руководителем которого значится Лудцев, а учредителем — администрация.