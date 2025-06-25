Самарского адвоката обвиняют в обещании отправить клиента на СВО за 3 млн рублей

В Кировский районный суд Самары отправили уголовное дело бывшего адвоката, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, экс-член Палаты адвокатов Самарской области сказал подзащитному, что есть возможность освободиться от уголовного наказания, заключив контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Вот только для этого, по словам адвоката, нужно было заплатить 3 млн руб., чтобы "решить вопрос" с некими правоохранителями.
Клиент согласился, но при этом сам пошел к правоохранителям. В марте 2025 г. адвоката задержали при получении денег.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы