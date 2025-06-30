В Самаре мошенники убедили девушку перевести им 100 тыс. рублей

В отдел полиции обратилась 20-летняя местная жительница с заявлением о хищении 100 000 рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Девушке с неизвестных номеров поступали звонки и сообщения в мессенджерах, во время которых неизвестные, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили ее в необходимости проверить деньги на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ.

Для сохранности средств якобы было необходимо срочно перевести их на "безопасный счет". Пострадавшая выполнила все требования злоумышленников, после чего те перестали выходить на связь. Девушка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.