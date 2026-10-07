Пешеход-нарушитель из Клявлино пытался подкупить сотрудников ГАИ, но угодил в уголовное дело

В Клявлинском районе полиция возбудила уголовное дело в отношении пешехода, пытавшегося избежать ответственности за нарушение ПДД РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В сентябре на ул. Советской станции Клявлино правоохранители из Клявлино задержали 44-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Во время оформления протокола в патрульном авто пешеход попытался подкупить полицейского и предложил 3 тыс. рублей.
"Госавтоинспектор отказался от незаконного денежного вознаграждения, предупредил мужчину об ответственности за дачу взятки и доложил своему руководителю о противоправном предложении. Однако местный житель не прекратил свои коррупционные действия и положил денежные средства на панель патрульного автомобиля. Полицейские задержали и передали правонарушителя прибывшим сотрудникам следственно-оперативной группы", — отмечается в сообщении.
Сейчас на ранее не судимого мужчину возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в размере, не превышающем 10 тыс. рублей".
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц