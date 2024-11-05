В Самарской области запустят мобильное приложение для записи к врачам

Электронные сервисы системы здравоохранения Самарской области модернизируют. В частности, планируется внедрение мобильного приложения регионального портала "Служба здоровья". Об этом во вторник, 5 ноября, на оперативном совещании регионального правительства сообщил врио министра здравоохранения Армен Бенян.

По его словам, сейчас именно электронные сервисы наиболее востребованы у жителей с точки зрения записи к медикам. В большинстве случаев это реализуется через формат "врач-врач". То есть доктор, консультируя пациента, сам через электронную систему записывает его к другому специалисту или дальнейшее обследование. Также жители используют госуслуги.

"30% записи осуществляется через единый контакт-центр 122 и локальные контакт-центры 66 медицинских организаций. Есть проблемы. Они заключаются в долгом времени ожидания операторов единого контакт-центра, которое на сегодняшний день превышает 2 минуты 20 секунд. Соответственно, процент принятых звонков не близок к абсолюту и составляет 86%. Решение данной проблемы заключается в увеличении количества сотрудников в едином контакт-центре на 30 человек и повышении фонда оплаты труда на 22,5 млн рублей", — рассказал Армен Бенян.

Мобильное приложение решили запустить, чтобы частично снять нагрузку с контакт-центров. С его помощью жители смогут дистанционно записаться к врачам.

Врио главы минздрава отметил, что до конца года мобильное приложение "Службы здоровья" планируется доработать и внедрить.