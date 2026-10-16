Самарские кардиохирурги освоили инновационный метод лечения тромбов

Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова применили инновационную систему ультразвукового тромболизиса при тромбоэмболии легочной артерии.

"Это одно из самых грозных и непредсказуемых сосудистых осложнений. Когда крупный тромб, обычно образующийся в венах нижних конечностей, внезапно блокирует легочную артерию и/или отдельные ее ветви, счет идет на минуты. Сердце испытывает колоссальную перегрузку, и традиционные методы лечения не всегда могут сработать быстро и безопасно", — рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения заболеваний, заведующий отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения областного кардиодиспансера Темур Кислухин.

С помощью нового метода врачи спасли 62-летнего пациента из Самары, который поступил в диспансер экстренно по скорой медпомощи. У мужчины диагностировали тяжелую отдышку и острую тромбоэмболию высокого риска.

Введение стандартных доз тромболитиков — препаратов, растворяющих тромб, — внутривенно несло в себе огромный риск массивного кровотечения. Было принято решение о проведение операции.

"Через небольшой прокол в бедренной вене к месту закупорки в легочной артерии были подведены специальные высокотехнологичные катетеры. Уникальность системы заключаются в том, что она бьет по тромбу с двух сторон. Во-первых, ультразвук низкой частоты бережно "разрыхляет" плотную структуру тромба, делая его пористым. Во-вторых, микродозы лекарства подаются непосредственно внутрь самого сгустка. Благодаря ультразвуковой обработке лекарство проникло в самые глубокие слои тромба. Это позволило снизить дозу тромболитика почти в 4 раза по сравнению со стандартным протоколом", — подчеркнул Темур Кислухин.

В результате уже через 7 часов после процедуры:

— давление в легочной артерии снизилось в 2 раза

— правый желудочек сердца вернулся к нормальной работе

— пациент почувствовал облегчение дыхания

— главное — полностью удалось избежать риска опасных кровотечений.

Через четыре дня пациент уже восстановился и с рекомендациями выписан домой.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одно из значимых направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.