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Здравоохранение Общество

Самарские кардиохирурги освоили инновационный метод лечения тромбов

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова применили инновационную систему ультразвукового тромболизиса при тромбоэмболии легочной артерии.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

"Это одно из самых грозных и непредсказуемых сосудистых осложнений. Когда крупный тромб, обычно образующийся в венах нижних конечностей, внезапно блокирует легочную артерию и/или отдельные ее ветви, счет идет на минуты. Сердце испытывает колоссальную перегрузку, и традиционные методы лечения не всегда могут сработать быстро и безопасно", — рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения заболеваний, заведующий отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения областного кардиодиспансера Темур Кислухин.

С помощью нового метода врачи спасли 62-летнего пациента из Самары, который поступил в диспансер экстренно по скорой медпомощи. У мужчины диагностировали тяжелую отдышку и острую тромбоэмболию высокого риска.

Введение стандартных доз тромболитиков — препаратов, растворяющих тромб, — внутривенно несло в себе огромный риск массивного кровотечения. Было принято решение о проведение операции.

"Через небольшой прокол в бедренной вене к месту закупорки в легочной артерии были подведены специальные высокотехнологичные катетеры. Уникальность системы заключаются в том, что она бьет по тромбу с двух сторон. Во-первых, ультразвук низкой частоты бережно "разрыхляет" плотную структуру тромба, делая его пористым. Во-вторых, микродозы лекарства подаются непосредственно внутрь самого сгустка. Благодаря ультразвуковой обработке лекарство проникло в самые глубокие слои тромба. Это позволило снизить дозу тромболитика почти в 4 раза по сравнению со стандартным протоколом", — подчеркнул Темур Кислухин.

В результате уже через 7 часов после процедуры:
— давление в легочной артерии снизилось в 2 раза
— правый желудочек сердца вернулся к нормальной работе
— пациент почувствовал облегчение дыхания
— главное — полностью удалось избежать риска опасных кровотечений.

Через четыре дня пациент уже восстановился и с рекомендациями выписан домой.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одно из значимых направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.

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