Самарские кардиохирурги освоили инновационный метод лечения тромбов

Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова применили инновационную систему ультразвукового тромболизиса при тромбоэмболии легочной артерии.
"Это одно из самых грозных и непредсказуемых сосудистых осложнений. Когда крупный тромб, обычно образующийся в венах нижних конечностей, внезапно блокирует легочную артерию и/или отдельные ее ветви, счет идет на минуты. Сердце испытывает колоссальную перегрузку, и традиционные методы лечения не всегда могут сработать быстро и безопасно", — рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения заболеваний, заведующий отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения областного кардиодиспансера Темур Кислухин.
С помощью нового метода врачи спасли 62-летнего пациента из Самары, который поступил в диспансер экстренно по скорой медпомощи. У мужчины диагностировали тяжелую отдышку и острую тромбоэмболию высокого риска.
Введение стандартных доз тромболитиков — препаратов, растворяющих тромб, — внутривенно несло в себе огромный риск массивного кровотечения. Было принято решение о проведение операции.
"Через небольшой прокол в бедренной вене к месту закупорки в легочной артерии были подведены специальные высокотехнологичные катетеры. Уникальность системы заключаются в том, что она бьет по тромбу с двух сторон. Во-первых, ультразвук низкой частоты бережно "разрыхляет" плотную структуру тромба, делая его пористым. Во-вторых, микродозы лекарства подаются непосредственно внутрь самого сгустка. Благодаря ультразвуковой обработке лекарство проникло в самые глубокие слои тромба. Это позволило снизить дозу тромболитика почти в 4 раза по сравнению со стандартным протоколом", — подчеркнул Темур Кислухин.
В результате уже через 7 часов после процедуры:
— давление в легочной артерии снизилось в 2 раза
— правый желудочек сердца вернулся к нормальной работе
— пациент почувствовал облегчение дыхания
— главное — полностью удалось избежать риска опасных кровотечений.
Через четыре дня пациент уже восстановился и с рекомендациями выписан домой.
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одно из значимых направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас