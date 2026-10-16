Более 300 договоров с участниками программы догазификации льготных категорий заключено в "Газпром газораспределение Самара"

"Газпром газораспределение Самара" продолжает реализацию программы догазификации, уделяя особое внимание поддержке особым группам населения. На сегодняшний день специалистами компании заключено 304 договора на газификацию с представителями льготных категорий участников программы.
Напомним, федеральная программа догазификации позволяет подвести газ до границ земельного участка без взимания платы с заявителя. Для льготных категорий граждан предусмотрены дополнительные меры поддержки, которые позволяют снизить затраты на подключение внутри участка и приобретение необходимого оборудования. В Самарской области для этих целей предусмотрена социальная выплата в размере до 201 тысячи рублей. Кроме этого, "Газпром газораспределение Самара" предоставляет возможность постоплаты — этот механизм позволяет оплачивать услуги по газификации после их фактического выполнения, пуска газа и получения субсидии.
Меры поддержки доступны представителям 24 льготных категорий граждан — при условии, что заявитель является собственником газифицируемого жилья и зарегистрирован в нем. Полный перечень жителей Самарской области, имеющих льготы по Программе социальной догазификации, размещен по ссылке.
"Поддержка льготных категорий граждан остается одним из важнейших направлений нашей работы. Специалисты обеспечивают полное сопровождение заявителей: оказывают консультационную поддержку по оформлению документов и разъясняют особенности реализации программы догазификации. На текущий момент большая часть из 304 заключенных договоров уже исполнена — осуществлен пуск газа, что позволило повысить уровень комфорта в домах", — прокомментировала начальник отдела реализации проектов технологического присоединения "Газпром газораспределение Самара" Елена Соседова.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.