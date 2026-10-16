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ЖКХ и благоустройство Общество

Более 300 договоров с участниками программы догазификации льготных категорий заключено в "Газпром газораспределение Самара"

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Газпром газораспределение Самара" продолжает реализацию программы догазификации, уделяя особое внимание поддержке особым группам населения. На сегодняшний день специалистами компании заключено 304 договора на газификацию с представителями льготных категорий участников программы.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

Напомним, федеральная программа догазификации позволяет подвести газ до границ земельного участка без взимания платы с заявителя. Для льготных категорий граждан предусмотрены дополнительные меры поддержки, которые позволяют снизить затраты на подключение внутри участка и приобретение необходимого оборудования. В Самарской области для этих целей предусмотрена социальная выплата в размере до 201 тысячи рублей. Кроме этого, "Газпром газораспределение Самара" предоставляет возможность постоплаты — этот механизм позволяет оплачивать услуги по газификации после их фактического выполнения, пуска газа и получения субсидии.

Меры поддержки доступны представителям 24 льготных категорий граждан — при условии, что заявитель является собственником газифицируемого жилья и зарегистрирован в нем. Полный перечень жителей Самарской области, имеющих льготы по Программе социальной догазификации, размещен по ссылке.

"Поддержка льготных категорий граждан остается одним из важнейших направлений нашей работы. Специалисты обеспечивают полное сопровождение заявителей: оказывают консультационную поддержку по оформлению документов и разъясняют особенности реализации программы догазификации. На текущий момент большая часть из 304 заключенных договоров уже исполнена — осуществлен пуск газа, что позволило повысить уровень комфорта в домах", — прокомментировала начальник отдела реализации проектов технологического присоединения "Газпром газораспределение Самара" Елена Соседова.

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