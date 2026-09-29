"Т Плюс" завершает подготовку электростанций и тепловых сетей к отопительному сезону

До 1 октября специалисты "Т Плюс" выполнят основные строительно-монтажные работы на тепловых сетях Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани. Об этом рассказал директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов на пресс-конференции медиаагентства "Самара 450", посвящённой предстоящему отопительному сезону. В мероприятии также приняли участие представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и Государственной жилищной инспекции.

Энергетики "Т Плюс" провели этим летом масштабную диагностику тепловых сетей: помимо традиционных гидравлических испытаний были задействованы мобильные опрессовочные машины и телеуправляемый робот-диагност. Это позволило выявить и устранить более тысячи дефектов на квартальных и магистральных сетях. Помимо этого, специалисты Самарского филиала "Т Плюс" обновили около 50 км тепловых сетей в областной столице.

"До начала октября мы закончим все основные строительно-монтажные работы на участках перекладки и будем готовы к началу отопительного сезона. Оставшиеся ремонты труб не будут влиять на процесс подключения социальных объектов и жилых домов к теплу. Вместе с тем ряд объектов неминуемо столкнётся с жалобами жильцов. Это результат некачественной подготовки внутридомовых систем персоналом управляющих компаний", — рассказал Марат Феткуллов.

Узнать о готовности своего дома к отопительному сезону можно на сайте энергокомпании в разделе "Подготовка к ОЗП".