"Т Плюс" завершает подготовку электростанций и тепловых сетей к отопительному сезону

До 1 октября специалисты "Т Плюс" выполнят основные строительно-монтажные работы на тепловых сетях Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани. Об этом рассказал директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов на пресс-конференции медиаагентства "Самара 450", посвящённой предстоящему отопительному сезону. В мероприятии также приняли участие представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и Государственной жилищной инспекции.
Энергетики "Т Плюс" провели этим летом масштабную диагностику тепловых сетей: помимо традиционных гидравлических испытаний были задействованы мобильные опрессовочные машины и телеуправляемый робот-диагност. Это позволило выявить и устранить более тысячи дефектов на квартальных и магистральных сетях. Помимо этого, специалисты Самарского филиала "Т Плюс" обновили около 50 км тепловых сетей в областной столице.
"До начала октября мы закончим все основные строительно-монтажные работы на участках перекладки и будем готовы к началу отопительного сезона. Оставшиеся ремонты труб не будут влиять на процесс подключения социальных объектов и жилых домов к теплу. Вместе с тем ряд объектов неминуемо столкнётся с жалобами жильцов. Это результат некачественной подготовки внутридомовых систем персоналом управляющих компаний", — рассказал Марат Феткуллов.
Узнать о готовности своего дома к отопительному сезону можно на сайте энергокомпании в разделе "Подготовка к ОЗП".
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.