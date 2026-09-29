"Я не криптовалютчик": герой из рассказа про "Борского", любовь и криптовалюту дал свою версию событий

С редакцией Волга Ньюс связался Наиль — герой из нашумевшей истории про суд над владелицей свадебного салона Олесей Ряховский. Он рассказал свою версию происходившего, поскольку считает, что его обвиняли в махинациях незаслуженно. Меж тем, по некоторым подсчетам, сумма ущерба для инвесторов могла составлять порядка 130 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Олеся Ряховская, владеющая крупным свадебным салоном недалеко от ТЦ "Космопорт" в Самаре, некоторое время жила со своим возлюбленным Наилем, который занимался криптобизнесом.

"C января 2022 г. Наиль решил заниматься бизнесом в сфере криптовалюты. Но, так как нигде не работал, у него не было денег для развития. В январе 2022 г. Наиль попросил у меня в долг 1 млн рублей. Я согласилась. В марте 2022 г. попросил у меня в долг еще 3,5 млн руб. также на развитие бизнеса. Я снова согласилась", — рассказывала предпринимательница.

Со слов женщины, еще ранее мужчина занимал у нее 6,5 млн рублей. Прошло время, и возлюбленный якобы стал зарабатывать в сфере криптовалюты: дарил цветы, подарки, свозил в Турцию. Дальше мужчина стал заниматься криптобизнесом уже с партнерами. Но однажды, со слов женщины, с последними вышел какой-то конфликт. Наиль стал говорить, что ему угрожают из-за долга и хотят забрать ее деньги и ценные вещи. Женщина пожаловалась в полицию, "партнеры", со своей стороны, — тоже. Причем последние считают, что у них просто брали деньги под псевдобизнес, а на самом деле тратили их на дорогое имущество. Инвесторам же сказали, что "прогорели".

После выхода первого материала в редакцию анонимно прислали информацию о том, что якобы Олеся и Наиль могли вместе обманывать инвесторов. Как заявили авторы письма, представители некоего "Борского" кулаками объяснили инвесторам, что ничего им не должны.

В СМИ также появились сообщения, что УМВД Самары расследует дело о мошенничестве с деньгами инвесторов, которые вложились в "псевдокриптовалютные комбинации".

В итоге Наиль ушел на СВО, а Олеся предстала перед судом Советского района Самары. Согласно картотеке на сайте суда, ей вменяют в вину пять эпизодов мошенничества.

Теперь свою историю СМИ решил рассказать Наиль. Он говорит, что не был "криптовалютчиком".

‎"С Олесей Ряховской (на тот момент Овсянниковой) я познакомился в 2019 году и практически сразу мы стали проживать совместно. Также практически сразу я стал ей помогать с ее "крупным" бизнесом, тому есть свидетели и при необходимости это подтвердят. Все время с Олесей мы не только проживали, но и трудились, открыли новые залы в свадебном салоне, занимались рекламой, продвижением, сделали ремонт всего помещения, вместе ездили по выставкам и выбирали продукцию, все это делали совместно! Также путешествовали, приобрели недвижимость, водную технику, квадроцикл, ювелирные украшения и дорогостоящий автомобиль. Все имущество после расставания в марте 2023 года остались у Ряховской", — утверждает Наиль в письме в редакцию.

Со слов Наиля, в какой-то момент пара решила не ограничиваться только свадебным бизнесом.

"Совместно выбрали сферу финансов и криптоактивов, я прошел обучение, по рекомендации самой Ряховской, она нашла курсы. В ваших интервью она утверждает, что я назанимал у нее 1 млн рублей, далее 3,5 млн рублей и эти деньги не вернул. Данные денежные средства были выделены конкретно под тематику нового направления. И это решение принималось нами совместно. Я по-мужски написал расписку, что денежные средства будут возвращены, на тот момент, как я считал, в наш совместный семейный бюджет. Соответственно все денежные средства были возвращены — путем покупки товара для свадебного салона, в счет погашения данных расписок и тому есть подтверждения в виде переводов денежных средств за товар, а также записи разговоров с Олесей, где она сама подтверждает, что никаких денег я ей не должен", — утверждает Наиль.

При этом Наиль утверждает, будто его шантажировали расписками после расставания. И жила, якобы, Олеся после расставания с работником силовых структур. После этого, как утверждает Наиль, 3 мая 2023 года к нему приехали силовики. Якобы от него требовали "сознаться не пойми в чем".

"Согласно обвинению, я угнал технику у Ряховской, которую лично сам приобретал за свои деньги. Я предоставил чеки, опросы с диллерского салона. Уголовное дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Следом она написала заявление по тем самым распискам, дело даже не завели, так как я предоставил переписку с Олесей о покупке товара по ее просьбе, а так же квитанциях об оплате. В этот же момент Ряховская запретила мне общаться с нашим совместным ребенком", — утверждает Наиль.

Позже, как говорит Наиль, на Олесю и на него написали заявление инвесторы, которых привел друг Олеси Дмитрий Т.

"Как только Ряховская поняла, что все серьезно и что ей возможно придется нести ответственность, примерно осенью 2023 года, вместе с сожителем вышла на меня, сразу мне стало можно общаться с ребенком. Мы встретились и совместно строили структуру защиты. Дело было прекращено в феврале 2024 года в связи отсутствием состава преступления. В течении весны 2024 года Ряховская активно пыталась запретить мне снова общаться с ребенком, называв его вообще не моим, а ребенком нового сожителя и, в конце концов, после звонка ее приятеля с угрозами (имеется аудио запись разговора), мое общение с сыном было вновь запрещено. Далее я подал в суд на право общения с ребенком, но и судебные решения Ряховская исполнять отказалась, мотивируя, что ребенок не мой", — утверждает Наиль.

Мужчина ушел на СВО летом 2025 года. Говорит — это никак не связано с уголовным делом Олеси. Мол, с самого Наиля все обвинения к тому моменту сняли.

‎"А в декабре я узнал, что осенью Ряховская сменила ребенку фамилию и заочно лишила меня родительских прав. ‎‎В феврале 2026 года Ряховская вновь вышла на меня и стала мне писать с просьбой о помощи. С её слов я узнал, что дело, закрытое в 2024 году, снова возбудили и что ее обвиняют в мошенничестве. Манипулируя ребенком, она стала упрашивать, чтобы я дал показания и взял всю вину на себя, намекая, что я нахожусь на СВО и мне ничего не будет. Это общение ни к чему не привело, и в феврале я ушел на боевую задачу. А в конце мая, когда вернулся с задачи, со мной связался ее друг и стал уговаривать дать показания и рассказал, что Олеся под домашним арестом. Этот разговор также ни к чему не привел", — утверждает Наиль.

‎Любопытно, что в СМИ уже фигурировала информация: новый сожитель Ряховской, упомянутый Наилем, смог уволиться из правоохранительной системы по обычным основаниям. Потерпевшие по уголовному делу увольнение в связи с выходом на пенсию оспаривали (пожаловались прокурору).