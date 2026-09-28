В Сызрани женщина лишилась более миллиона рублей из-за своей доверчивости

Незнакомец позвонил 47-летней жительнице Сызрани, назвался сотрудником банка и заговорил с ней про кредит. Когда гражданка заявила, что не планирует брать заем, мошенник тут же пустил в ход уловку, якобы кто‑то прямо сейчас оформляет на нее кредит онлайн. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

Чтобы "спасти" сбережения, аферист убедил женщину перевести все деньги на "специальный безопасный счет". Доверившись звонившему, потерпевшая отправила аферистам свыше 1 000 000 рублей.

Позже женщина попыталась связаться с "представителем банка", но номер не отвечал. Тогда она осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сейчас по делу о мошенничестве ведется расследование.

Правоохранители напоминают: мошенники специально нагнетают панику, чтобы заставить человека действовать без раздумий. Если вам звонят "из банка" и говорят о подозрительных операциях или предлагают "защитить" деньги — сразу кладите трубку.