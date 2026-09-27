В Тольятти закладчица наркотиков угодила в уголовное дело

На ул. Ленина в Тольятти сотрудники ППС задержали прохожую, которая что-то прятала в кустах. Увидев полицейских, она попыталась скрыться, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

После непродолжительной погони патрульные задержали женщину в подъезде многоквартирного дома. При ней был найден сверток с наркотиками "в крупном размере".

Подозреваемой оказалась 33-летняя местная жительница. Она рассказала, что приобрела наркотики через сеть Интернет, чтобы потом перепродать с помощью закладок.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере". Судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.