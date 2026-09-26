"Единая Россия" зафиксировала на выборах исторический результат

Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро Высшего совета и Генсовета партии подвел итоги избирательной кампании 2026 года. ЕР получила 349 мандатов в нижнюю палату парламента — на 25 больше, чем в предыдущем созыве. 140 депутатов избраны по федеральному списку, 209 — по одномандатным округам, что обеспечило фракции конституционное большинство.
"Важно, что "Единая Россия" менялась, привлекала в свой состав новых политиков, и энергия новых людей, которые пришли в нашу партию, и тех, кто уже достаточно давно работает в партии, создала такой результат", — сказал он и добавил, что уверенную победу одержали все кандидаты партии на посты глав регионов.
Кампания впервые проходила в условиях боевых действий, а так называемый коллективный Запад пытался помешать российским избирателям выразить свою волю. Несмотря на это, граждане проявили желание определять будущее страны.
Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов сообщил, что выборы прошли в строгом соответствии с законом, а свыше 270 тысяч соотечественников проголосовали за рубежом.
Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев в свою очередь заявил, что вся команда внесла вклад в победу на выборах, а региональные отделения работали честно, эффективно и качественно.
"Каждый внёс лепту в результат, работал на все 100%. Все ощутили, что мы — единая команда, команда Президента. И в этот непростой для страны момент работать по-другому мы просто не могли", — сказал он.
Усилия фракции, руководства Госдумы и глав комитетов и комиссий будут подчинены логике реализации Народной программы. Поддержка граждан на выборах стала для партии серьёзным обязательством перед страной, которое теперь предстоит выполнить.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.