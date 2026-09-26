"Единая Россия" зафиксировала на выборах исторический результат

Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро Высшего совета и Генсовета партии подвел итоги избирательной кампании 2026 года. ЕР получила 349 мандатов в нижнюю палату парламента — на 25 больше, чем в предыдущем созыве. 140 депутатов избраны по федеральному списку, 209 — по одномандатным округам, что обеспечило фракции конституционное большинство.

"Важно, что "Единая Россия" менялась, привлекала в свой состав новых политиков, и энергия новых людей, которые пришли в нашу партию, и тех, кто уже достаточно давно работает в партии, создала такой результат", — сказал он и добавил, что уверенную победу одержали все кандидаты партии на посты глав регионов.

Кампания впервые проходила в условиях боевых действий, а так называемый коллективный Запад пытался помешать российским избирателям выразить свою волю. Несмотря на это, граждане проявили желание определять будущее страны.

Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов сообщил, что выборы прошли в строгом соответствии с законом, а свыше 270 тысяч соотечественников проголосовали за рубежом.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев в свою очередь заявил, что вся команда внесла вклад в победу на выборах, а региональные отделения работали честно, эффективно и качественно.

"Каждый внёс лепту в результат, работал на все 100%. Все ощутили, что мы — единая команда, команда Президента. И в этот непростой для страны момент работать по-другому мы просто не могли", — сказал он.

Усилия фракции, руководства Госдумы и глав комитетов и комиссий будут подчинены логике реализации Народной программы. Поддержка граждан на выборах стала для партии серьёзным обязательством перед страной, которое теперь предстоит выполнить.