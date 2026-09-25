Владимир Якушев рассказал, что стоит за результатом ЕР на выборах

Единый день голосования охватил более 2200 избирательных кампаний. Россияне выбирали депутатов и должностных лиц на разных уровнях — было замещено 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. О предварительных итогах кампании на пресс-конференции в ТАСС рассказал секретарь Генсовета ЕР, первый зампред Совфеда Владимир Якушев.

Основным голосованием стали выборы в Госдуму. По списку "Единая Россия" получила 147 мандатов из 225 против 126 в 2021 году. В одномандатных округах партия увеличила результат до 208 мест против 198 пять лет назад. По федеральному списку она лидирует во всех регионах страны. Владимир Якушев поблагодарил избирателей за поддержку.

Также в 11 регионах в рамках Единого дня голосования выбирали высших должностных лиц, в 39 субъектах — депутатов законодательных органов, еще в 10 — депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров.

Отдельно Владимир Якушев остановился на условиях, в которых проходила кампания. Федеральные выборы впервые проводились на фоне боевых действий, атак беспилотников и информационного давления. По его словам, важную роль сыграла деятельность партийной инфраструктуры, включая "Молодую Гвардию Единой России" и Центральный избирательный штаб, начавший работу в декабре 2025 года.

"Результат, который мы сегодня имеем, действительно достаточно высокий, была проделана достаточно большая работа", — заявил зампред Совфеда.

Высокую явку на отдельном круглом столе в МИА "Россия сегодня" прокомментировал и научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он связал этот показатель с доверием граждан к выборам. А президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин на мероприятии "Выборы 2026: о чём говорят результаты?" выделил значение предварительного голосования для подготовки партийной кампании.

Теперь "Единой России" предстоит подготовка к декабрьскому Съезду партии.