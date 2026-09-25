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Владимир Якушев рассказал, что стоит за результатом ЕР на выборах "Новые люди" заняли третье место на выборах в Самарскую губернскую думу Подведены итоги общественного наблюдения за трехдневным голосованием в Самарской области "Единая Россия" на выборах в Госдуму забрала четыре из пяти одномандатных округов в Самарской области "Единая Россия" набирает более 56% на выборах в Самарскую губернскую думу

Выборы Власть и политика

Владимир Якушев рассказал, что стоит за результатом ЕР на выборах

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Единый день голосования охватил более 2200 избирательных кампаний. Россияне выбирали депутатов и должностных лиц на разных уровнях — было замещено 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. О предварительных итогах кампании на пресс-конференции в ТАСС рассказал секретарь Генсовета ЕР, первый зампред Совфеда Владимир Якушев.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Основным голосованием стали выборы в Госдуму. По списку "Единая Россия" получила 147 мандатов из 225 против 126 в 2021 году. В одномандатных округах партия увеличила результат до 208 мест против 198 пять лет назад. По федеральному списку она лидирует во всех регионах страны. Владимир Якушев поблагодарил избирателей за поддержку.

Также в 11 регионах в рамках Единого дня голосования выбирали высших должностных лиц, в 39 субъектах — депутатов законодательных органов, еще в 10 — депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров.

Отдельно Владимир Якушев остановился на условиях, в которых проходила кампания. Федеральные выборы впервые проводились на фоне боевых действий, атак беспилотников и информационного давления. По его словам, важную роль сыграла деятельность партийной инфраструктуры, включая "Молодую Гвардию Единой России" и Центральный избирательный штаб, начавший работу в декабре 2025 года.

"Результат, который мы сегодня имеем, действительно достаточно высокий, была проделана достаточно большая работа", — заявил зампред Совфеда.

Высокую явку на отдельном круглом столе в МИА "Россия сегодня" прокомментировал и научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он связал этот показатель с доверием граждан к выборам. А президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин на мероприятии "Выборы 2026: о чём говорят результаты?" выделил значение предварительного голосования для подготовки партийной кампании.

Теперь "Единой России" предстоит подготовка к декабрьскому Съезду партии.

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Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

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Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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