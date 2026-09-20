В интернете распространилось заявление одного из кандидатов: он утверждал, что зафиксирована системная выдача бюллетеней без подписей избирателей.
Проверка показала, что речь идёт не о масштабном нарушении, а об единичном случае. Выяснилось, что избиратель, зарегистрированный на участке, проголосовал по всем четырём бюллетеням, но по ошибке не поставил подпись в одной из граф. Недостаток оперативно устранили до завершения дня голосования — в списке УИК теперь есть все необходимые подписи за каждый выданный бюллетень. Права избирателя полностью соблюдены.
Таким образом, оснований считать, что бюллетени массово выдаются без подписей, нет: опубликованное утверждение не соответствует действительности, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Самарской области.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.