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Выборы Власть и политика

Избирком: утверждение о массовой выдаче бюллетеней без подписей — не соответствует действительности

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В интернете распространилось заявление одного из кандидатов: он утверждал, что зафиксирована системная выдача бюллетеней без подписей избирателей.

Проверка показала, что речь идёт не о масштабном нарушении, а об единичном случае. Выяснилось, что избиратель, зарегистрированный на участке, проголосовал по всем четырём бюллетеням, но по ошибке не поставил подпись в одной из граф. Недостаток оперативно устранили до завершения дня голосования — в списке УИК теперь есть все необходимые подписи за каждый выданный бюллетень. Права избирателя полностью соблюдены.

Таким образом, оснований считать, что бюллетени массово выдаются без подписей, нет: опубликованное утверждение не соответствует действительности, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Самарской области.

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