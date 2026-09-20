В интернете распространилось заявление одного из кандидатов: он утверждал, что зафиксирована системная выдача бюллетеней без подписей избирателей.

Проверка показала, что речь идёт не о масштабном нарушении, а об единичном случае. Выяснилось, что избиратель, зарегистрированный на участке, проголосовал по всем четырём бюллетеням, но по ошибке не поставил подпись в одной из граф. Недостаток оперативно устранили до завершения дня голосования — в списке УИК теперь есть все необходимые подписи за каждый выданный бюллетень. Права избирателя полностью соблюдены.

Таким образом, оснований считать, что бюллетени массово выдаются без подписей, нет: опубликованное утверждение не соответствует действительности, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Самарской области.