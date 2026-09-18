Международные эксперты высоко оценили прозрачность и легитимность выборов в Самаре

Делегация молодых общественных деятелей и международных электоральных экспертов из Аргентины, Мексики, Нигерии, Бангладеш и ряда других государств прибыла в Самару. Они знакомятся с организацией избирательного процесса в России, оценивая уровень его прозрачности, законности и технического оснащения.

18 сентября делегация посетила пять избирательных участков, где ее участники смогли детально ознакомиться с работой комиссий, системой безопасности и условиями, созданными для всех категорий граждан. Особое внимание иностранные гости уделили инклюзивности, комфорту среды и уровню цифровой грамотности, применяемой на участках.

Увиденное во многом развеяло стереотипы, сформированные зарубежными медиа, отметили делегаты.

"Я всегда видел в медиа разные вещи о России, но сейчас вижу, что люди голосуют по-настоящему правильно. Для меня голосование — это право. Невероятно, что люди приезжают сюда с детьми, осознанно выбирая кандидатов", — говорит международный электоральный эксперт из Бангладеша Ислам Арафаатул.

Высокие оценки от экспертов прозвучали по поводу удобства инфраструктуры и заботы о маломобильных гражданах.

"Процесс очень комфортен для всех: и для старшего поколения, и для молодежи, и даже для тех, кто не умеет использовать современные технологии. А для людей с особенностями здоровья здесь всегда есть тот, кто сможет помочь", — подчеркнул международный электоральный эксперт из Нигерии Клемент Бетель Шинеду.

На организацию выездного голосования на дом обратил представитель Аргентины Сельярес Франциско Сантьяго, найдя много общего с практиками своей страны: "Я смотрел на специальные коробки для домашнего голосования, потому что у нас есть похожая система для людей, которые не могут самостоятельно прийти на выборы. Я считаю это очень важным, у вас отличная система".

Даниэла Васкес Родригес из Мексики выразила надежду на обмен лучшими практиками: "Я под большим впечатлением. Возможно, когда я вернусь домой, мы сможем сравнить, как все работает здесь и в Мексике, и взять что-то на вооружение, чтобы наша система стала похожа на российскую".

Визит международных экспертов в Самару стал важной возможностью для неформального обмена опытом в сфере электорального права и организации демократических процедур. Делегация продолжит мониторинг избирательного процесса, а также ознакомление с культурным, историческим и общественным потенциалом Самарской области.