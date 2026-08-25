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Выборы Власть и политика

Общественная палата пригласила партии к совместной работе в интересах избирателей

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Общественный контроль за выборами — 2026: в Самарской области представители партий подписали соглашение о сотрудничестве.

24 августа в рамках работы Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами состоялось публичное подписание соглашения о взаимодействии между Общественной палатой Самарской области и региональными отделениями российских политических партий.

Предметом Соглашения является установление партнерских отношений между сторонами по вопросам реализации права граждан РФ на участие в наблюдении за проведением выборов в Самарской области, назначенных на 18–20 сентября 2026 года.

В частности, в рамках соглашения стороны договорились осуществлять взаимодействие по таким направлениям, как: партнерское сотрудничество по вопросам развития правовой культуры и электоральной активности избирателей, а также по вопросам обучения и консультирования наблюдателей; оперативный обмен информацией о соблюдении избирательных прав; проведение взаимных консультаций, посвященных участию представителей сторон в наблюдении за выборами.
Документ закрепляет консолидацию всех общественных и политических сил региона ради обеспечения честности, законности и максимальной прозрачности голосования.

"Задача Общественной палаты состоит в общественном контроле за тем, как проходят выборы. Выборы должны проходить честно, по закону. Наша деятельность всегда координируется с деятельностью общественных организаций и политическими партиями", — отметил председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

"Созданная в России система общественного наблюдения, включающая в себя сочетание наблюдателей от партий, кандидатов и Общественных палат, является уникальной. Именно эта система позволяет нам гарантировать прозрачность выборов и легитимность их итогов", — заявил председатель штаба Общественного наблюдения за выборами в Самарской области Павел Покровский.

Контроль за ходом выборов будут осуществлять более трех тысяч общественных наблюдателей. К ним присоединятся представители ведущих региональных отделений политических партий. Свои подписи под документом поставили представители регионального отделения "Единой России", ЛДПР и КПРФ.

Документ вступает в силу с момента его подписания и будет действовать еще 30 дней со дня определения результатов выборов. К Соглашению после его подписания вправе присоединиться другие партии посредством направления в Общественную палату Самарской области заявления о присоединении.

"Партии жмут руки для того, чтобы друг другу поверить, что будет честно, достойно и правильно. И цифры будут те, которые люди выразят в своем волеизъявлении на избирательном бюллетене. Общественное наблюдение от Общественной палаты — это очень важно, потому что это особый контроль и особое отношение к процессу выборов", — подчеркнула руководитель регионального исполкома Самарского отделения партии "Единая Россия" Ирина Петшик.

Общественные наблюдатели выступят независимыми арбитрами избирательного процесса.

"Общественный наблюдатель, по сути, является третейским судьей. Он следит и за тем, как должна работать избирательная комиссия, и за тем, не превышают ли свои полномочия, корректно ли ведут себя другие участники избирательного процесса", — отметила член координационного совета Самарского регионального отделения ЛДПР Оксана Круглова.

"Надеемся, что участники, кто принял и подписал документ, будут работать в рамках правового поля. Наша общая задача — провести выборы честно. Есть хорошая пословица: "Как голосуем, так и живем". Надеемся, что в этот раз, 20 сентября, в единый день голосования, явка по Самарской области будет самой большой по стране", — отметил первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин.
Напомним, 18, 19 и 20 сентября 2026 года — дни голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов Самарской губернской думы восьмого созыва. Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 по местному времени.

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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