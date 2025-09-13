16+
В Самарской области выборы проходят в штатном режиме

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Серьезных нарушений не зафиксировано, выборы проходят в штатном режиме, сообщил Павел Покровский, председатель регионального Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами, член Общественной палаты РФ.

Фото: Общественный штаб по наблюдению за выборами в Самаре

"Второй день ЕДГ-2025 в Самарской области. Работает 1390 избирательных участков, на каждом находятся  представители общественного наблюдения. С членами Общественного штаба объехали несколько УИКов, идет спокойное и доброжелательное голосование", — подчеркнул Павел Покровский.

В городском округе Кинель дистанционно проголосовали около 80% человек от изъявивших желание принять участие в выборах в  формате ДЭГ.

"Проголосовало около 80% по Кинелю. Анализ графиков подтверждает нормальный характер выдачи бюллетеней и голосования. Подозрительных артефактов не выявлено. Наблюдение продолжаю", — рассказал член Общественного штаба Александр Муравец.

Соблюдение всех выборных процедур, предусмотренных законодательством, отмечают и общественные наблюдатели.

"Урны опечатаны, документы в порядке, члены комиссии — внимательны, доброжелательны и работают слаженно, профессионально. Все проходит спокойно и без нарушений", — проинформировал общественный наблюдатель УИК 1406 из Клявлинского района.

"УИК 2730 продолжает свою работу в штатном режиме, нарушений и замечаний не выявлено. На участок приходят молодые избиратели, которые голосуют впервые и им вручают памятные подарки. Приходите все и делайте свой выбор", — говорит общественный наблюдатель из Самары.

Избирательные участки в Самарской области открыты до 20:00. Проголосовать можно и в воскресенье, 14 сентября, с 8:00.

