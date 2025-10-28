Виктор Кузнецов: "Сбалансированность бюджета - общая задача правительства региона и депутатского корпуса"

Депутаты комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы на заседании под председательством Виктора Кузнецова рассмотрели и рекомендовали к принятию в первом чтении проект закона Самарской области "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

При подготовке проекта бюджета был взят за основу более сдержанный консервативный вариант прогноза социально-экономического развития региона.

При определении основных направлений бюджетной и налоговой политики сохраняется преемственность федеральных направлений. Главным образом это сохранение национального суверенитета. И здесь важнейшей задачей является укрепление обороноспособности страны, поддержка специальной военной операции.

Самарская область выступает как регион, в котором достаточно эффективно предоставляются меры поддержки (как финансовые, так и нефинансовые) участникам специальной военной операции и членам их семей.

В целом бюджетные ресурсы сосредоточены на достижении основных национальных целей развития, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным, - это комфортная и безопасная среда для жизни, сохранение населения и укрепление здоровья, поддержка семьи, повышение благополучия людей.

Социальные расходы в структуре бюджета составляют более 200 млрд рублей, или 65% (традиционно около 2/3 расходов). Это финансирование на социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт.

Вместе с сохранением всех социальных обязательств сохраняется "бюджет развития" - расходы на капитальное строительство, инфраструктуру. Самарская область участвует в 11 из 20 национальных проектах, и сегодня в бюджете на эти цели предусмотрено 49 млрд рублей - и это только областные средства, без учета средств федеральной казны.

Проект областного бюджета сформирован без учета целевых поступлений из федерального бюджета, в связи с тем что проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 гг. на момент формирования законопроекта не принят.

Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов:

"Обеспечение сбалансированности бюджета - это общая задача правительства региона и депутатского корпуса.

Мы видим, что в проекте бюджета существенно сократился объем налога на прибыль. Ранее он составлял почти 40% доходной части бюджета, но в сегодняшних условиях он довольно волатилен, поскольку ряд предприятий и компаний существенно сократили свои показатели по сравнению с прошлыми годами.

И когда существует такая нестабильность, очень важно обезопасить бюджет от рисков, связанных с этим фактором, обеспечить финансирование всех социальных отраслей - образование, здравоохранение, социальная поддержка. И в бюджете на трехлетний период эти расходы полностью закрываются, это гарантированные статьи расходов - они составляют в общей сложности 65%.

Основная дискуссия, которой мы ожидаем, сосредоточится вокруг поправок к проекту бюджета - это дискуссия о приоритетах дальнейшего развития, об инвестициях в конкретные отрасли.

Наш комитет рекомендовал проект бюджета к принятию в первом чтении. Поправки мы ждем до 17 часов 7 ноября 2025 года от всех субъектов права - а их у нас в регионе более 400 организаций либо физических лиц.

В целом проект бюджета отвечает требованиям времени, бюджет сбалансирован по доходам и расходам и позволит региону уверенно развиваться".