16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виктор Кузнецов: "Сбалансированность бюджета - общая задача правительства региона и депутатского корпуса" В Губернской думе предложили ужесточить наказание для тех, кто незаконно носит награды и форму Самарские депутаты предложили создать реестр "ряженых" военных В губернскую думу внесен проект бюджета на 2026-2028 годы Самарская губернская дума утвердила корректировки бюджета 2025 года

Законотворчество Власть и политика

Виктор Кузнецов: "Сбалансированность бюджета - общая задача правительства региона и депутатского корпуса"

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Депутаты комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы на заседании под председательством Виктора Кузнецова рассмотрели и рекомендовали к принятию в первом чтении проект закона Самарской области "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

При подготовке проекта бюджета был взят за основу более сдержанный консервативный вариант прогноза социально-экономического развития региона.

Основные параметры бюджета на 2026 год запланированы:

доходы в размере 296 млрд рублей;

расходы в размере 326 млрд рублей.

Основные параметры бюджета на 2027 год запланированы:

доходы в размере 307 млрд рублей;

расходы в размере 319 млрд рублей;

Основные параметры бюджета на 2028 год запланированы:

доходы в размере 319 млрд рублей;

расходы в размере 323 млрд рублей.

При определении основных направлений бюджетной и налоговой политики сохраняется преемственность федеральных направлений. Главным образом это сохранение национального суверенитета. И здесь важнейшей задачей является укрепление обороноспособности страны, поддержка специальной военной операции.

Самарская область выступает как регион, в котором достаточно эффективно предоставляются меры поддержки (как финансовые, так и нефинансовые) участникам специальной военной операции и членам их семей.

В целом бюджетные ресурсы сосредоточены на достижении основных национальных целей развития, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным, - это комфортная и безопасная среда для жизни, сохранение населения и укрепление здоровья, поддержка семьи, повышение благополучия людей.

Социальные расходы в структуре бюджета составляют более 200 млрд рублей, или 65% (традиционно около 2/3 расходов). Это финансирование на социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт.

Вместе с сохранением всех социальных обязательств сохраняется "бюджет развития" - расходы на капитальное строительство, инфраструктуру. Самарская область участвует в 11 из 20 национальных проектах, и сегодня в бюджете на эти цели предусмотрено 49 млрд рублей - и это только областные средства, без учета средств федеральной казны.

Проект областного бюджета сформирован без учета целевых поступлений из федерального бюджета, в связи с тем что проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 гг. на момент формирования законопроекта не принят.

Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов:

"Обеспечение сбалансированности бюджета - это общая задача правительства региона и депутатского корпуса.

Мы видим, что в проекте бюджета существенно сократился объем налога на прибыль. Ранее он составлял почти 40% доходной части бюджета, но в сегодняшних условиях он довольно волатилен, поскольку ряд предприятий и компаний существенно сократили свои показатели по сравнению с прошлыми годами.

И когда существует такая нестабильность, очень важно обезопасить бюджет от рисков, связанных с этим фактором, обеспечить финансирование всех социальных отраслей - образование, здравоохранение, социальная поддержка. И в бюджете на трехлетний период эти расходы полностью закрываются, это гарантированные статьи расходов - они составляют в общей сложности 65%.

Основная дискуссия, которой мы ожидаем, сосредоточится вокруг поправок к проекту бюджета - это дискуссия о приоритетах дальнейшего развития, об инвестициях в конкретные отрасли.

Наш комитет рекомендовал проект бюджета к принятию в первом чтении. Поправки мы ждем до 17 часов 7 ноября 2025 года от всех субъектов права - а их у нас в регионе более 400 организаций либо физических лиц.

В целом проект бюджета отвечает требованиям времени, бюджет сбалансирован по доходам и расходам и позволит региону уверенно развиваться".

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2