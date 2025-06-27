Главу Самары будут избирать из кандидатов от губернатора

В четверг, 27 июня, Самарская губернская дума приняла закон, меняющий порядок избрания главы Самары. Теперь мэр будет избираться городской думой из числа кандидатов, представленных губернатором.

При этом новый порядок избрания главы Самары будет применяться после истечения полномочий действующего главы Ивана Носкова, который был избран 26 декабря 2024 года.

Напомним, ранее глава областной столицы избирался гордумой из числа кандидатов, прошедших конкурс.

Закон был принят в целях приведения законодательства Самарской области в соответствие с федеральным — изменения, внесенные в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", вступили в силу с 19 июня 2025 года.